الاحتلال الاسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل 9 آخرين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية 9 فلسطينيين بالضفة الغربية، كما أصابت شخصا للاشتباه فى محاولته إلقاء زجاجة حارقة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه “يشتبه في ضلوع التسعة المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن”.

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.

وأضاف أن “قوات الجيش صدت مشتبها فيهم يستعدون لإلقاء زجاجات حارقة باتجاه الطريق رقم 60 بالقرب من قرية الخضر قرب بيت لحم، وتعاملت القوات وفق تعليمات إطلاق النار وأصابت أحد المشتبه فيهم”، مضيفا أنه تم نقل المشتبه فيه بعد اعتقاله لتلقي العلاج. (د ب أ)