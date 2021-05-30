الاحتلال الاسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بزعم تسلله من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إطلاق النار على فلسطيني بدعوى تسلله إلى مستوطنة في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل.

وأفاد جيش الاحتلال في بيان، بأن “رجل أمن في مستوطنة (سديه أفراهام) أطلق النار على الفلسطيني الذي كان مسلحا بسكين عندما تسلل إلى المستوطنة”.

وأضاف: “قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة، ويتم فحص ظروف الحادث”.

وفي الصدد ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة “كان” الرسمية، أن الفلسطيني الذي تم إطلاق النار عليه “تسلل من قطاع غزة، وطعن مستوطنا، قبل أن يتم إطلاق النار عليه”.

وفي مقابل الرواية الإسرائيلية، لم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي إعلان بشأن الحادث حتى الساعة 21:05 ت.غ.

كما لم يتضح على الفور حالة الفلسطيني التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار عليه.

وعلى فترات متقاربة، تعلن سلطات الاحتلال اعتقال قواتها لفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل من غزة.

وتحظر قوات الاحتلال على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم “المنطقة العازلة”، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها. (وكالات)