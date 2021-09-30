الاحتلال الاسرائيلي يهدم "العراقيب" للمرة 193 (فيديو)

اقتحمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، قرية العراقيب الفلسطينية الواقعة في النقب، وهدمت بيوتها للمرة 193 على التوالي.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب” (أهلية) إن سلطات الاحتلال “اقتحمت اليوم (الخميس) قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة الـ193”.

وجدد الطوري التأكيد على أن الأهالي، “سيعيدون بناء قريتهم”.

ومنازل “العراقيب” مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.