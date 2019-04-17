الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزل الشهيد صالح البرغوثي قرب رام الله

هدم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزل الفلسطيني صالح البرغوثي، المتهم بتنفيذ هجوم مسلح، نهاية العام الماضي.

ويقع المبنى في بلدة كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل الأناضول بالضفة الغربية، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة كوبر، وحاصرت منزل عائلة “البرغوثي” برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بعملية الهدم.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل، بين عشرات الشبان، والجيش الإسرائيلي، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتهم إسرائيل “البرغوثي” بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرح فيها نحو 8 مستوطنين على الأقل قرب مستوطنة عوفرا.

واستشهد “صالح البرغوثي”، يوم 12 ديسمبر 2018، برصاص قوة إسرائيلية نصبت حاجزا قرب مدينة رام الله.

ومارس/ آذار الماضي هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل المعتقل عاصم البرغوثي (شقيق صالح)، المتهم بمشاركة شقيقه في عملية “عوفرا”، وتنفيذ عملية إطلاق ثانية قُتل فيهما جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث في موقف حافلات قرب مستوطنة جفعات اساف في 12 من ذات الشهر.

واعتقل “عاصم البرغوثي”، يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد مطاردة دامت نحو شهر.

(الأناضول)