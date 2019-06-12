الاحتلال الصهيوني: اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نظام القبة الحديدية، المضاد للصواريخ، اعترض قذيفة أُطلقت من قطاع غزة نحو جنوبي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، نشره على صفحته على موقع “تويتر”:” في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار في مجلس أشكول الإقليمي، تم التعرف على صاروخ واحد أُطلق من قطاع غزة إلى “الأراضي الإسرائيلية”، واعترضه مقاتلو (نظام التصدي للصواريخ) القبة الحديدية”.

وكانت صافرات الإنذار قد أطلقت ليلة الأربعاء- الخميس، في عدة بلدات محتلة محاذية لقطاع غزة، بحسب الإعلام المحلي.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” على موقعها الإلكتروني، إن صفارات الإنذار دوت في مجلس إقليمي أشكول.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف على إسرائيل.

(وكالات)