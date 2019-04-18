الاحتلال الصهيوني يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد بلغ حاليا عدد الأسرى الفلسطينيين 5700 أسير بينهم 230 طفلا و48 أسيرة و500 أسير إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية بشكل شبه يومي في الضفة الغربية.

(الأناضول)