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الاحتلال قتل 52 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

الاحتلال قتل 52 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري
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