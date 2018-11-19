الاحتلال قتل 52 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري

وتعتقل دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 350 طفلاً فلسطينياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

أظهرت إحصائية صادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 52 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري.

وقالت الحركة في بيان، الاثنين، بمناسبة يوم الطفل العالمي، الذي يصادف غداً الثلاثاء: إن "من بين القتلى 46 طفلاً من قطاع غزة"، مشيرةً إلى استخدام الاحتلال "القوة المفرطة والرصاص الحي ضد الأطفال".

وأوضحت أن "من بين القتلى 18 طفلاً أصيبوا بالرصاص الحي في الرأس، و9 في الصدر، و7 في البطن، و5 في الرقبة، فيما أصيب البقية بشظايا في مناطق مختلفة من الجسد".

وأشار البيان إلى أن "أكثر من 2070 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ العام 2000 برصاص جيش الاحتلال وحراس الأمن والمستوطنين".

وأضافت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين في بيانها، أن الاحتلال "يـحاكم ما بين 500 إلى700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية سنوياً".

وتعتقل دولة الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 350 طفلاً فلسطينياً، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل بيوم الطفل العالمي في الـ20 من نوفمبر كل عام، حيث دعت هيئة الأمم المتحدة دول العالم للاحتفال بيوم عالمي للطفل عام 1959.

ونصّت اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عام 1989 على حق الطفل في الحياة والصحة والتعليم واللعب والحماية من العنف، حيث ينتهك الاحتلال الصهيوني جميع هذه الحقوق.

والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين جزء من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، تأسست في جنيف عام 1979.

وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الأوروبي، وهي المنسق لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة في مجال عدالة الأحداث.