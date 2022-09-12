الاحتلال يتهم الصحفية الفلسطينية لمى غوشة بدعم الارهاب



اعلن نادي الأسير الفلسطيني، بان جلسة محكمة للأسيرة الصحفية لمى غوشة من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد ان قدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام بحق الصحفية المقدسية

وتقول لائحة الاتهام "التحريض ودعم وتأييد منظمات إرهابية"؛ وذلك بسبب نشرها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي وهو يحمل سلاحاً.

يذكر أن لمى اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها أربع مرات، علمً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت.

يشار إلى أنّ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 16 صحفيًا من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة.

وسيكون اليوم وقفة إسنادية للمى من أمام باب جامعة بيرزيت الرئيسي الساعة الثالثة ظهرًا.

متابعة| خلال جلسة محاكمتها.. الصحفية المقدسية لمى غوشة تبكي بحرقة وتطالب برؤية أطفالها. pic.twitter.com/tW5YnDOw5Y — كتائب شهداء الاقصى (@moy334) September 12, 2022

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