الاحتلال يجدد غاراته الليلية العنيفة على مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات ليلية عنيفة طالت أهدافا في مدينة غزة.

وليل الاثنين/ الثلاثاء، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بهجمات عنيفة استهدفت منطقة غرب غزة، التي تشهد قصفا يوميا ومكثفا منذ أيام.

وطالت الغارات مكتب شؤون الأسرى التابع لحركة حماس في ساحة "الكتيبة"، بالإضافة لأرض زراعية في محيط جامعة الأزهر.

كما طالت ما يعرف بـ"قصر الضيافة" غربي منطقة أنصار، وتدمير مبنى لجهاز الأمن الداخلي.

وقامت البوارج البحرية الحربية بشن هجمات مكثفة على طول ساحل مدينة غزة.