الاحتلال يخطر بهدم منازل ثلاثة أسرى فلسطينيين

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بهدم 3 منازل عائلات أسرى فلسطينيين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين.

وقالت سناء أبو عواد، والدة الأسير يزن مغامس، : "إن مركز (هموكيد) أبلغنا الليلة الماضية، حول نية الاحتلال هدم المنزل وأمهلنا حتى 15 من الشهر الجاري للاستئناف على القرار".

من جانب آخر، قالت زوجة الأسير وليد حناتشة، بيان حناتشة، لـصحيفة "العربي الجديد" القطرية : "إن مركز (هموكيد) أبلغنا الليلة الماضية، حول نية الاحتلال هدم منزلنا وهو شقة سكنية تقع في بناية مكونة من عدة طبقات، وأمهلنا حتى 14 من الشهر الجاري، للاستئناف على القرار".

وقال كامل عطاونة، والد الأسير محمود عطاونة، لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا": "إن قوات الاحتلال سلمتني قرارا بهدم المنزل، وأمهلتنا مدة أربعة أيام لإخلائه بعدما صورته وأخذت قياساته".

وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرين مغامس وحناتشة بقتل مجندة إسرائيلية في أغسطس/آب 2019، بينما تتهم الأسير عطاونة بالمشاركة بتنفيذ عملية طعن المستوطن دفير سوريك في أغسطس 2019.