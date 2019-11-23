الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة

أعلن جيش الاحتلال، السبت، أنه أسقط طائرة مسيرة حلقت فوق السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش، بأن جرى "إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة، والسيطرة عليها"، لافتا إلى أنها لم تكن محملة بالمتفجرات.

وأشار الجيش، إلى عدم وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة إسقاط الطائرة، لافتا إلى أنه "جمع بقايا الطائرة المحطمة لفحصها والتحقيق بشأنها".

وأعلنت قوات الاحتلال مرات عدة، إسقاطها طائرات مسيرة للمقاومة الفلسطينية أطلقت من قطاع غزة.

ومؤخرا، تمكنت المقاومة الفلسطينية، بإطلاق طائرة مسيرة تمكنت من إلقاء عبوة ناسفة على إحدى دوريات جيش الاحتلال، قبل أن تعود إلى قطاع غزة.

يشار إلى أن المقاومة أيضا سيطرت مرات عدة على طائرات إسرائيلية، من خلال إسقاطها بإطلاق النيران عليها. (وكالات)