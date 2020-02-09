الاحتلال يستعد لعملية عسكرية كبيرة ضد غزة.. وحماس تدعو لتكثيف المقاومة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، خلال انعقاد جلسة للحكومة، الاستعداد لشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه اليوم الأحد: "الاعتراف (الأمريكي) هو أهم شيء، ولا نريد أن نجازف بذلك ..نحن في خضم عملية رسم الخرائط الميدانية التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أمس السبت إن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية التي سيجري ضمها لدولة إسرائيل وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن إعلان نتنياهو بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن امتداد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، داعيا الشعب الفلسطيني إلى تكثيف المقاومة والاستبسال.

وقال برهوم في بيان:"إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التعاون الأمريكي الإسرائيلي لرسم الخرائط الجديدة، لضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، امتداد للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعليهم تحمل نتائج وتداعيات استمرار هذا العدوان".

وأكد برهوم أن "فلسطين ستبقى لشعبها أصحاب الحق في هذه الأرض ولن يستطيع ثنائي الشر الأمريكي الإسرائيلي، مهما امتلك من هيمنة وقوة، أن يغير هذا الواقع، والاحتلال الصهيوني إلى زوال ومقاومتنا مستمرة لانتزاع هذا الحق وصولا لتحرير كامل تراب فلسطين".

وأشاد برهوم بشجاعة أهالي الضفة الغربية والقدس في مقاومة المخططات الإسرائيلية وقال: "نحيي أهلنا في الضفة الغربية والقدس على صمودهم وثباتهم وعملياتهم النوعية التي أربكت حسابات الاحتلال، وندعوهم إلى تكثيف الفعل الشعبي والمقاوم وبكافة وسائله وأشكاله والاستبسال في خوض معركتهم المقدسة".

وتابع برهوم: "الكل الفلسطيني مطالب بسرعة التحرك لتوحيد جهوده الكفاحية والنضالية والاستعداد لمواجهة هذا الخطر الداهم وإسقاط هذه المؤامرة".

من جهته أكد أيضا الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن "الرد العملي على إعلان نتنياهو عن بدء رسم خرائط جديدة وفق صفقة القرن هو تصاعد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، والانسحاب من اتفاقية أوسلو".

ودعا القانوع الشعب الفلسطيني إلى الانخراط في كل الفعاليات لمواجهة صفقة القرن