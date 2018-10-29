الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تداهم عدة قرى ومدن في الضفة الغربية المحتلة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت فجر الاثنين حملة مداهمات واسعة في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين.



وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إلى أن حملة الاعتقالات طالت قرى ومدن رام الله وجنين، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة 26 مطلوبا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية"، بحسب وصفها.



وتأتي حملات المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية بشكل يومي في إطار عملية عسكرية مستمرة للبحث عن منفذ عملية مستوطنة بركان أشرف نعالوة، التي وقعت في السابع من الشهر الجاري وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة ثالث.