الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت صحفيين وأسرى محررين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة الخليل وشملت اعتقال عدد كبير من نشطاء وكوادر حركة حماس وأسرى محررين، وصحفيين.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة دائرة السير، واعتقلت الأسيرين المحررين زيد أكرم القواسمي ومالك إلياس أبو عيشة.



وفي منطقة قرن الثور بالخليل، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمحلل السياسي هشام الشرباتي وفتشته قبل أن تعتقله.



وداهمت تلك القوات منطقة راس الجورة، ووادي أبو اكتيلة، ومنطقة مدرسة غرناطة شمال المدينة، واعتقلت الأسرى المحررين، ذياب وزيد ومنجد الجنيدي، وزياد علي القواسمي، وباسم اعبيدو، ومنجد القيمري، والشاب زياد الجدع القواسمي.



وداهمت قوات الاحتلال منطقة عيصى، واعتقلت الصحفي والأسير المحرر مصعب خميس قفيشة.

في ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدة امريش جنوب غربي دورا، واقتحمت منزل الناشط في شؤون الأسرى ومدير مركز دراسات الأسرى أسامة شاهين واعتقلته، واعتقلت كلا من الأسير المحرر أحد مبعدي مرج الزهور الشيخ حماد العملة والشاب محمود مخامرة، والصحفي مصعب قفيشة بعد اقتحام منازلهم.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال، بلدتي كفردان ويعبد غربي جنين واعتقلت الشابين محمد إبراهيم عاشور عابد، وربيع لؤي حمارشة عقب مداهمة منزلهما.

أما في نابلس، فقد اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية من المدينة.



واقتحمت بلدة سالم شرق المدينة، وداهمت منزل الأسير كامل حمران الذي اعتقل قبل أسبوع، وأجرت فيه أعمال تفتيش.

وداهمت صالون حلاقة في حي المساكن الشعبية شرق المدينة، يعود للأسير عصام السطل الذي اعتقل قبل أسبوع أيضا، وأجرت فيه عمليات تفتيش.

ودارت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في سالم والمساكن الشعبية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي عمليات مداهمة وتفتيش واقتحام للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يصاحبها حملات اعتقال لناشطين فلسطينيين.