الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وتداولت مواقع محلية ونشطاء فلسطينيون اقتحام جنود الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله واعتقال حازم خليفة بعد مداهمة منزله.

وأورد النشطاء أن قوات الاحتلال داهمت مناطق متفرقة من مدينة الخليل واعتقلت كلا من غسان الشريف وحازم أبو صبيح وأحمد المسالمة قاسم المسالمة، إضافة إلى مداهمة منزل الأسيرين المحررين بلال أبو سنينة ومعروف أبو فارة بالمدينة.

وذكر النشطاء أن شابا فلسطينيا أصيب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الإرسال برام الله، فيما لم توضح الجهات الرسمية طبيعة الإصابة.

واعتقلت قوات الاحتلال زيد سرحان من مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، والأسير المحرر عمر ساري من طولكرم، بحسب ما ذكر النشطاء.