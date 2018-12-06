الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت 14 فلسطينيا

حملة الاعتقالات بالضفة ترافقت مع مواجهات اندلعت مع الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخمس، 14 فلسطينيا خلال حملة مداهمات نفذتها في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة، ترافقت مع اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من الشبان.



ففي مدينة رام الله وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بعد أن اقتحمت قريتي المغير وصفا شمال وغرب المدينة، وداهمت عددا من المنازل.الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال أصيب خلالها عدد من الشبان بالرصاص المعدني.



وفي مدينة جنين شمال الضفة، داهمت قوات الاحتلال منازل فلسطينية في مخيم المدينة واعتقلت شابا من قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.الأمر الذي ادى إلى اندلاع مواجهات أيضا أصيب خلالها شاب بجراح متوسطة.



أما في الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدات حلحول والظاهرية ويطا، وداهمت منازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب، قبل أن تعتقل ثمانية فلسطينيين بينهم شقيقين، فيما عمدت إلى مصادرة مركبة أيضا.

وتجري قوات الاحتلال عمليات اقتحام ودهم لشتى مدن الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي، تحت ذريعة اعتقال مطلوبين لديها، والبحث عن وسائل قتالية.