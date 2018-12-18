الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

داهم الاحتلال محيط المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان شمال غرب رام الله

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن من بين المعتقلين آيات دحادحة زوجة الأسير المحرر عاصم شقيق الشهيد صالح البرغوثي، الذي اغتالته قوات الاحتلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، داهم جيش الاحتلال محيط المستشفى الاستشاري في ضاحية الريحان شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن مستوطنين من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين، هاجموا مركبات المواطنين بالقرب من مفرق سردا، على شارع البيرة-الجلزون، بالحجارة، والزجاجات الفارغة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واندلعت مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي داهم مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة "صفا" الفلسطينية، بأن قوة إسرائيلية تعرضت لإطلاق النار من قبل مقاومين في جنين عقب اقتحامه فجرا.