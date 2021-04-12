الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت 25 مواطنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم قيادات من حركة حماس، وأسرى محررون.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء، واعتقلت ثلاثة من قيادات حركة حماس بعد دهم وتفتيش منازلهم فجرا.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال اعتقل القادة في "حماس"، أنس رصرص وعمر القواسمي والدكتور مصطفى شاور وهو يشغل رئيس رابطة علماء فلسطين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو ماريا من بيت أمر شمالي الخليل، وذلك بعد يومين من الإفراج عن والده المحرر وحيد أبو ماريا.

واعتقلت أسيرين محررين عقب دهم منزليهما في بيت أمر شمالا، ونقلتهما إلى معسكر "عصيون" شمالي الخليل.

وفي جنين شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال مداهمات في المدينة وفي بلدات برقين وعرابة وقباطية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة منى حسين قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة، وشقيقين من مدينة جنين.

كما أنها اعتقلت أسيرا محررا من بلدة برقين غربي جنين، فيما اعتقلت ثلاثة شبان من قباطية، بعد مداهمة منازل ذويهم، والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من عائلة العمور في بلدة تقوع شرقي بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما في قرية دير جرير شرقا.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة كوادر من حركة فتح في المدينة، وذلك بعد مداهمة منازلهم في الطور.

واقتحمت وحدة مستعربين تابعة لجيش الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بلدة سلوان بالقدس، واختطفت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.