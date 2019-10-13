الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين تركزت في مدينة القدس المحتلة.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، فقد "طالت الاعتقالات قاصرين وشبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة".

ونقلت عن شهود عليان أن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل وفتشتها وبعثرت محتوياتها خلال حملة الاعتقالات.

وأفادت بأن المعتقلين من العيسوية هم "خالد مصطفي، محمد درويش، ادم شفيق عبيد، محمد مروان عبيد، خالد وليد عبيد، ضياء أيمن عبيد، حاتم حسن زمرد، نديم الصفدي، فراس الزغير، معتصم حمزه عبيد،علي محمد حمدان".

وذكرت أن قوات الاحتلال سلمت استدعاء للتحقيق لعائلة الشاب محمد أبو الحمص، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات لا زلت مستمرة.

ومن جانبها أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اندلاع مواجهات عنيفة، ليلة الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال في حي عبيد بقرية العيسوية، أطلقت خلالها القوات قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والمنازل.

ومن جهة متصلة، أفادت "وفا" بأن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات، أعقبت اقتحام قوات الاحتلال لحي الطيرة بمدينة رام الله.

وقالت: "إن قوات الاحتلال داهمت منزل والدة الأسير سامر العربيد، وفتشته".

وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات على مدخل قرية سردا شمال رام الله، خلال انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلا قرية بني نعيم شرقي الخليل واعتقلت الفتاة مريم مناصرة ووالدها يحيى مناصرة. كما اعتقلت زاهر عامر بركات ويزن تيسير عبد الدايم من عنبتا شرق طولكرم.