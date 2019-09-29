الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت فلسطينيين في مدن نابلس وطولكرم وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "قوات الجيش اعتقلت فجر الأحد 27 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".

بدوره، أوضح مدير نادي الأسير في نابلس رائد عامر أن الاحتلال اعتقل تسعة مواطنين بينهم خمسة أسرى محررين من نابلس، مبينا أن المعتقلين هم الأسيرين المحررين كمال إبراهيم أبو ظريفة من منطقة الجبل الشمالي، ومحمد عيد طبنجة من حي خلة العامود، وعضو لجنة التنسيق الفصائلي ماهر حرب من مخيم بلاطة.



وأشار عامر إلى أنه جرى اعتقال المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، مضيفا أن "قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين وهم أيمن حج محمد من بلدة بيت فوريك، ومحم دسعيد عواد ونبيه عواد من قرية عورتا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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ولفتت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحامها بلدة عصيرة الشمالية، وهم جعفر عمر رواجية وعلي عمر شوالي وعلي نور الدين دراغمة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مواطنا من مدينة طولكرم، وهو علاء زهير نمر الجيوسي (40 عاما)، بعد مداهمة منزله في حي الإسكان شرق المدينة، واستولت على مركبته الخاصة، وفق إفادة نادي الأسير.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب عدي مخلوف زواهرة (20 عاما)، بعد مداهمة منزل والده في منطقة الكركفة وسط المدينة.