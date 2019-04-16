الاحتلال يصادر 51 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية

أعلنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، وضع يدها على 51 ألف دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات، في حديث مع “القدس العربي” إن الاحتلال وضع يده على 51 ألف دونم في الأغوار الشمالية ومنع الدخول إليها إلا بإذن من قائد جيش الاحتلال بالضفة.

وأضاف أن القرار شمل عزل خمسة قرى بدوية في منطقة الأغوار والسيطرة على ينابيع المياه وآليات زراعية وخلايا شمسية.

وبيّن بشارات أن الاحتلال يريد من إعلان هذه المساحات الواسعة مناطق عسكرية، إلى فصل الأغوار عن القرى الفلسطينية المحاذية في محاولة لترسيم الحدود ضمن خطته لضم الأغوار.

وكانت إسرائيل أعلنت عزمها ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها فرض السيادة على الأغوار ضمن مساعي الحل الأمريكية المقترحة، والمسماة (صفقة القرن).