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الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرا في قرية غرب رام الله

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرا في قرية غرب رام الله
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