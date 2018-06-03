الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرا في قرية غرب رام الله

أصابت قوات خاصة إسرائيلية الأحد، شابا فلسطينيا في قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مصادر من القرية قولها، إن "قوة خاصة من الاحتلال داهمت منازل في القرية واعتقلت شابا فلسطينيا"، مضيفة أن "القوة ذاتها اقتحمت منزل لعائلة الريماوي واعتقلت منه الشاب متيم عوض الريماوي، ونقلته إلى جهة مجهولة".



وأشارت إلى أن "مواجهات عنيفة دارت في أرجاء القرية، بعد اقتحام دوريات عسكرية وناقلات جنود للقرية لمساندة القوات الخاصة"، لافتة إلى أن "طائرة استطلاع حلقت في أجواء القرية والبلدات المجاورة خلال عملية الاقتحام".

وذكرت أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال انسحابها، في قرية النبي صالح المجاورة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المطاطي في وجهه.



يشار إلى أنه في ساعات الليل قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما دفع الأخيرة لإطلاق قذائف هاون تجاه المستوطنات المحيطة في القطاع.