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الاحتلال يصيب 10 فلسطينيين مع اقتراب ذكرى اندلاع الاحتجاجات

الاحتلال يصيب 10 فلسطينيين مع اقتراب ذكرى اندلاع الاحتجاجات
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