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الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يعتقل أمين سر "فتح" في البلدة القديمة بالقدس
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