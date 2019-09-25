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الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:23
قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي
قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي

اعتقلت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي.
وقالت وزارة شؤون القدس، في تصريح مقتضب، إن “قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وقامت بتفتيش المنزل قبل اعتقال الوزير”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الهدمي في غضون 3 أشهر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها ضد النشاطات الفلسطينية في القدس منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية 2017

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