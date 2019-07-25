الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم نائب في المجلس التشريعي

اعتقلت قوات الاحتلال الخميس، 16 فلسطينياً في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وقالت قوات الاحتلال إن المعتقلين "مطلوبون" لأجهزتها الأمنية تحث ذريعة ممارسة أنشطة تمس بأمن الاحتلال، زاعمة أنها ضبطت بحوزة بعضهم أسلحة هجومية وعبوات ناسفة محلية.

ومن بين المعتقلين عضو المجلس التشريعي عزام نعمان سلهب الذي اعتقل بعد دهم منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة.

يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ يوميا حملات دهم وتفتيش واعتقال في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس، تحت ذريعة ملاحقة مطلوبين لأجهزتها الأمنية متهمين بمقاومة الاحتلال.