الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة ويستولي على أراضي بالأغوار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تزامنت مع اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 19 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم في نشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال هددت الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم من المشاركة في الفعاليات الوطنية المقاومة للاحتلال، بعد مداهمة منزل والده فجر الثلاثاء.

من جهة أخرى أشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال استولت على 356 دونما من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية.

ونقلت الوكالة عن ناشط حقوقي،أن الاحتلال الإسرائيلي وضع إخطارا في المنطقة بذلك قبل أيام.