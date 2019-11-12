الاحتلال يغلق معابر غزة.. ويعلن حالة الطوارئ

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، وحاجز إيرز مع قطاع غزة، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلنت جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، رفع حالة الجهوزية، وذلك عقب اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

فيما أعلنت ما يسمى بالجبهة الداخلية للاحتلال، حالة الطوارئ وإلغاء الدراسة، وبقاء المستوطنين قرب الملاجئ حتى عمق 80 كم من قطاع غزة.

وألغت الجامعة العبرية العملية التعليمية في "رحوفوت" والتي تقع إلى الجنوب من "تل أبيب".

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم أن "الجيش عزز قواته وأنه على جهوزية لعدة سيناريوهات هجومية ودفاعية"، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) اجتماعا له في تمام الساعة 9 صباحا لمناقشة التطورات.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق بمستوطنات الغلاف أمام حركة السير وعدة أماكن امام الزوار، كما تم إيقاف حركة القطارات بين مدينة عسقلان ومستوطنة "سديروت". (وكالات)