الاحتلال يفجر منزل عائلة أسير فلسطيني جنوب الضفة (فيديو)

دمرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"،الجمعة، منزل عائلة أسير فلسطيني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن فجرته.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الأسير الجريح خليل جبارين، وأخلت ساكنيه إلى العراء في البرد القارس، وشرعت في عمل ثقوب في الطابق الثاني للمنزل، وزراعة المواد المتفجرة، ودمرت هذا الطابق الذي يؤوي 12 فردا من العائلة.

والأسير جبارين (16 عاما)، معتقل لدى قوات الاحتلال منذ أربعة أشهر، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قدمه ويده.



وتدعي قوات الاحتلال أن الأسير جبارين قتل مستوطنا وأصاب آخر على مفرق "عصيون" الاستيطاني شمال الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي بحق أهالي الأسرى والشهداء في الضفة المحتلة، حيث دأبت على هدم منازل عائلاتهم كإجراء انتقامي.

وكالات