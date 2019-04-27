الاحتلال يفرج عن أسيرين سوريين مقابل رفات جندي اسرائيلي

أكد مسؤول حكومي إسرائيلي أن تل أبيب وافقت على الإفراج عن أسيرين سوريين معتقلين لديها لقاء تسليم روسيا لها رفات الجندي الإسرائيلي المفقود بمعركة السلطان يعقوب في لبنان سنة 1982.

وذكر المسؤول لصحيفة "هآرتس" العبرية أن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت وافق على الإفراج عن الأسيرين دون الرجوع للحكومة، إذ أن القوانين الإسرائيلية تقضي بأن تمر مثل هذه القرارات عبر الحكومة لاعتبارات دبلوماسية.

وقال المسؤول إن هذا القرار لم يأت ضمن إطار صفقة مبرمة مسبقا، بل كان "إظهارا لحسن النية".

ولم يكشف المسؤول الإسرائيلي عن هوية الأسيرين المفرج عنهما، إلا أن "هآرتس" تطرقت في تقريرها إلى عدد من النشطاء السوريين الذين احتجزتهم إسرائيل في قرى الجولان المحتل بتهم أمنية، وأبرزهم صدقي المقت، عميد الأسرى السوريين الذي اتهم مرارا إسرائيل بدعم المعارضة السورية.

وجاء هذا الخبر تأكيدا لتصريح المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف الذي أعلن مؤخرا أن تسليم رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل لإسرائيل الذي عثرت عليه القوات الروسية بعملية خاصة في سوريا، لم يكن خطوة أحادية وأن إسرائيل من جانبها تعهدت بتحرير عدد من المعتقلين السوريين لديها لقاء ذلك.