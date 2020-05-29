الاحتلال يفرج عن خطيب الاقصى

افرجت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ “عكرمة صبري” بعد ساعات من اعتقاله من منزله في مدينة القدس، دون توضيح الأسباب.

وأفاد المحامي حمزة قطينة أن شرطة الاحتلال أبلغت الشيخ صبري خلال التحقيق نية قائد شرطة الاحتلال في القدس تجديد قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ممكن أن تصل إلى 6 أشهر.

وأوضح أن شرطة الاحتلال سلمت الشيخ قبل الإفراج عنه استدعاء للمثول أمامها يوم الأربعاء المقبل، لتسلم قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى.

وقال أحد أفراد أسرته، مفضلا عدم نشر اسمه، “اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانة وأبلغته أنه رهن الاعتقال”.

وأضاف أن “الشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال”.

وأوضح أنه “تم نقل الشيخ صبري إلى التحقيق في مقر شرطة (القشلة) في القدس الغربية”.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.