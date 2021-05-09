الاحتلال يقصف موقع مراقبة لحماس وسط غزة

قصفت مقاتلة إسرائيلية، فجر الأحد، موقع رصد يتبع حركة “حماس” في قطاع غزة.

وقصفت مقاتلة إسرائيلية موقع مراقبة يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحماس وسط قطاع غزة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس”.

وأضاف أن القصف جراء “ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة”.

ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات من عدمه جراء القصف حتى الساعة 00:15 ت.غ.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق صاروخ من غزة. (الأناضول)