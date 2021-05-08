الاحتلال يقمع المعتصمين في القدس والضفة وغزة

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، وبشكل عنيف المتواجدين في محيط الشيخ جراح، وقامت بالاعتداء على فتيات تواجدن في خيمة اعتصم بالحي، واعتقلت 5 فلسطينيين، كما اندلعت مواجهات في مدن الضفة وغزة عقب صلاة التراويح.

مواجهات في القدس

وقامت شرطة الاحتلال باستخدام الخيالة بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين في حي الشيخ جراح خصوصا النساء والشيوخ وبدفع المواطنين والاعتداء عليهم واعتقلت عددا من المواطنين بشكل وحشي دون حدوث أي مواجهات قبل ذلك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اعتدت بوحشية على جميع المتواجدين هناك ويجري إفراغ الحي كليا بوحشية، ولم تبق شرطة الاحتلال أي مواطن في حي الشيخ جراح

كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال، الليلة، قرب باب العامود بالقدس المحتلة، التي أفرغت المواطنين من المكان بالقوة بعد الاعتداء عليهم واعتقلت ثلاثة منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط باب العامود بعد أن اعتدت قوات الاحتلال عليهم.

وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان، ولاحقت قوات الاحتلال المواطنين في شارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الخيالة من أجل الاعتداء على المواطنين والمارة في باب العامود وشارع السلطان سليمان وقرب باب الساهرة.

مواجهات في الضفة

واندلعت، مساء يوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين. وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الشبان شاركوا في مسيرة منددة باجراءات الاحتلال في القدس، وردت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن إصابات.

وجنوب نابلس أصيب، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة نصرة للاقصى على حاجز حوارة جنوب نابلس الذي عملت على اغلاقه بالاتجاهين.

وافادت الوكالة الرسمية للأنباء، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في مسيرة نصرة للأقصى، وقمعتهم باطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق كما قمعت مسيرة في بلدة بيتا.

قطاع غزة

بدء فعاليات الارباك الليلي وقوات الاحتلال تستهدف المتظاهرين شرق قطاع غزة تم النشر بواسطة ‏‎Shireen Khalefa‎‏ في السبت، ٨ مايو ٢٠٢١

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