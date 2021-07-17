الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ودعوات للتضامن مع القدس

اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على التعامل بشكل عنيف مع وقفة سلمية منددة بالعدوان المتواصل بحق أهالي حي الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة.

اعتداءات اسرائيلية على المقدسيين

وقام الجنود الاسرائيليين بالاعتداء بالضرب على المشاركين في الوقفة التي أقيمت على مدخل الحي الفلسطيني المهدد بالاخلاء وطرد سكانة الاصليين لصالح المستوطنين وقال شهود عان ان القوات الاسرائيلية وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت، وفرقتهم بالقوة.

وطالب المحتجون بوقف العدوان المتواصل على أهالي الحي، ووقف تقييد حركة المواطنين وفق ما افاد عضو إقليم حركة “فتح” في القدس عاهد الرشق

وحول الاحتلال الاسرائيلي بأذرعه المختلفة حي الشيخ جراح في القدس المحتلة إلى بؤرة عسكرية وضيق على الأهالي ومنعهم من الحركة بحرية.

الشعبية تدعو للتضامن مع القدس

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، جماهير الضفة والداخل التوجه صوب مدينة القدس والاحتشاد فيها وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيط المسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين المُزمعة يوم غد الأحد.

وحذرت الجبهة من أن إطلاق دولة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين لتدنيس العاصمة هو لعب بالنار ونذير انفجار قد يندلع في أي لحظة.

ويواجه أهالي حي الشيخ، خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها، لإحلال المستوطنين بدلا منهم.

ويخطط الاحتلال لتوسيع مشاريع الاستيطان في الحي، بهدف تطويق البلدة القديمة، واختراق الأحياء الفلسطينية بالبناء الاستيطاني