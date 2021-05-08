الاحتلال ينشر القبة ونتنياهو يدرس التراجع في الشيخ جراح

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم السبت، أن المؤسسة العسكرية تستعد لاحتمال التصعيد من قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات والأيام المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن مصدر القلق الرئيس هو دخول حماس في جولة تصعيد بإطلاق الصواريخ ولذلك تم تعزيز القوات بالمنطقة ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، وخوفًا من وقوع هجمات واشتباكات على نطاق واسع في الضفة الغربية، توقف الجنود عن التدريبات والدورات لصالح تعزيزات القوات في الميدان.

وفي ذات السياق، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في تغريدة له، نحيي صمود أهلنا المرابطين في القدس والأقصى ونقول لهم بأن قائد أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده.

نتنياهو يفكر بالتراجع

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبمساعدة من وزير جيشه بيني غانتس، يسعيان لتأجيل اتخاذ المحكمة العليا الإسرائيلية أي قرار بشأن إخلاء منازل الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة، فإنه من المفترض أن تعقد جلسة يوم غد الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن قضية إخلاء تلك المنازل، مشيرةً إلى أن نتنياهو يسعى لتأجيل الجلسة وعدم اتخاذ أي قرار لمحاولة تهدئة الأوضاع وعدم تدهورها.

وأشارت إلى أن نتنياهو وغانتس بحثا القضية خلال جلسة تقييم، وطلبا من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت فحص فيما إذا كان ذلك ممكنًا تحت أي سبب كان.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة 12 العبرية، أن نتنياهو متواجد منذ عصر اليوم في قاعدة كيرياه ويتلقى تحديثات أمنية عن الأوضاع التي قد تشهد توترًا الليلة في القدس.

وأشارت إلى أن هناك تحذيرات ساخنة ترد حول إمكانية تنفيذ هجمات، مشيرةً إلى أن لجيش أكمل انتشاره بأنحاء الضفة الغربية.

وفي السياق، ذكرت قناة ريشت كان أن هناك تبادل رسائل بين إسرائيل وقطر لمحاولة احتواء أي تصعيد من قطاع غزة.

فيما ذكر موقع واللا العبري أنه تم نشر مزيد من قوات القناصة مع إعلان الفصائل بغزة نيتها تجديد احتكاكاتها على طول الحدود، وأنه طلب من الجهات العسكرية المختصة تحديث بنك الأهداف بغزة استعدادًا لسيناريو يتعلق بجولة قتال بالقطاع.