الاحتلال يهدم ممتلكات فلسطينية جنوبي الضفة

هدم الجيش الإسرائيلي، الإثنين، ممتلكات فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال إبراهيم عوض الله، الناشط في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة الولجة غربي بيت لحم، وهدمت منزلا وغرفتين زراعيتين، وجرفت شارعا، بزعم البناء بدون ترخيص في مناطق مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل.

وندد “عوض الله” باستمرار سياسة هدم المنازل الإسرائيلية، مطالبا بتدخل دولي لوقفها.

واندلعت مواجهات في محيط المنشآت التي هدمت، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق “ج” التي تخضع لسيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61 في المئة من مساحة الضفة. (الأناضول)