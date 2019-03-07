المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا ثانيا خلال ساعات في الضفة

الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا ثانيا خلال ساعات في الضفة
2.5 5

اضف تعليق جديد

ibrahimzAvatar
 