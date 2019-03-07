الاحتلال يهدم منزلا فلسطينيا ثانيا خلال ساعات في الضفة

هدم الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة برقة بمحافظة نابلس، وشرعت بهدم منزل مكون من طبقتين قيد الإنشاء.

وأضاف الشهود، إن المنزل يعود للمواطن مشير سليمان سيف، ويقع في حي المسعودية.

ولفت الشهود أن القوات سلمت “سيف” فجر اليوم إخطارا بهدم منزله، ثم شرعت بعملية الهدم، بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق تصنف “ج” حسب اتفاق أوسلو.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة “ج”، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل الأخيرة نسبة 61 في المئة من مساحة الضفة.

وفي وقت سابق فجر اليوم هدم الجيش الإسرائيلي، منزل الفلسطيني عاصم البرغوثي، المتهم بتنفيذ هجوم مسلح قتل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب ثالث، نهاية العام الماضي.

ويقع المبنى في بلدة كوبر بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة كوبر، وحاصرت منزل عائلة “البرغوثي” برفقة جرافات عسكرية، وشرعت بعملية الهدم.

الأناضول