الاحتلال يهدم منزلين لعائلة أسير بالخليل جنوب الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شقتين سكنيتين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات، داهمت منزل الأسير عرفات ارفاعية، في ضاحية البلدية، وهدمته.

وتتهم قوات الاحتلال الأسير عرفات ارفاعية "29 عاما"، بقتل مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة في 27 شباط/ فبراير الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال هدمت شقتين من البناية المكونة من خمسة طوابق، إحداها للعائلة في الطابق الرابع، والأخرى في الطابق الثاني للأسير عرفات.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، وعدد من الشبان الفلسطينيين الذين تجمعوا في المكان، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.