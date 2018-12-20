الادعاء العام الأردني يقرر توقيف متهم بالفساد سلمته تركيا

يحاكم مطيع في قضية تهريب الدخان

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن مدعي عام محكمة أمن الدولة، قرر توقيف المتهم في أحد قضايا الفساد في الأردن، بعد تسلمه من تركيا، بعد التحقيق معه.

وأشارت إلى أن المدعي العام قرر بناء على وقائع القضية، وظروفها، أنها تحتاج للمتابعة والتوسع في التحقيق.

كما قرر النائب العام لأمن الدولة، العميد القاضي العسكري، حازم المجالي، منع تداول أي معلومات عن القضية حفاظا على سرية التحقيق أو التأثير عليه بشكل سلبي.

وأعلنت الحكومة الأردنية تسلّم مطيع، من قبل السلطات التركية، بعد ملاحقة قضائية دامت عدة شهور.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إن السلطات التركية تعاونت مع الأردن، وقامت بتسليم عوني مطيع.

وأوضحت غنيمات أن "هذه الجهود جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانطلاقا من الإرادة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الأردنية".