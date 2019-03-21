الادعاء الهولندي يوجه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت

توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت

أعلن الادعاء الهولندي اليوم الخميس، توجيه تهمة الإرهاب لمنفذ هجوم أوتريخت، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص يوم الاثنين الماضي.

وقال الادعاء إنه يعتقد أن المتهم، وهو مواطن تركي (37 عاما)، قام بالهجوم منفردا.

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا حتفهم على متن أحد قطارات الضواحي في غرب مدينة أوتريخت خلال إطلاق النار الذي وقع الاثنين الماضي، وأسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص.

وكان المحققون قد عثروا في السابق على خطاب في السيارة التي فر بها المتهم، وذلك ضمن أدلة أخرى أوضحت أن الحادث كان بدافع الإرهاب