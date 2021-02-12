الادعاء يطالب رسميا بمنع ترامب من الترشح للرئاسة مستقبلا

دعا كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، النائب الديمقراطي جيمي راسكين، الخميس، أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وقال: "هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه، إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".

وتساءل أيضا ما إذا سيخاطر أعضاء مجلس الشيوخ "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي".

ودعا المشرعون إلى تأييد عزل ترامب بتهمة "التحريض على العصيان".

وبذلك، اختتم جانب الادعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ، التي استغرقت يومين.

ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من الجمعة.

وفي حال إدانة ترامب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، سيكون من المستحيل بالنسبة له الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد.

يشار إلى أن ترامب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 كانون الثاني/ يناير لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونغرس. (وكالات)