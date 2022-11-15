الاربعاء سيتم اعدام 7 اشخاص في الكويت

قررت السلطات الكويتية تنفذ حكم الاعدام بحق 7 اشخاص يوم غدا الاربعاء من بينهم متهمين من 4 جنسيات اقدم المتهمون على ارتكاب جرائم قتل

وكشف المحامي العام الكويتي، المستشار "محمد الدعيج"، أن السلطات ستنفذ 7 إعدامات في الكويت، غدا الأربعاء، وهم 4 كويتيين وسوري وباكستاني وإثيوبية، وجميعهم ارتكبوا جرائم قتل

واعتبرت السلطات الويتية ان تنفيذ الاعدام بحق المجرمين "يحقق الرادع العام، كما أن الإعدامات هي أمر شرعي بقوله تعالى: (ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب)". وفق ما نقلت صحيفة القبس المحلية

وكانت اخر عملية تنفيذ لاحكام الاعدام في الكويت قد تمت في العام 2017 عندما نفذ هذا الحكم بحق 7 أشخاص.

وتنفذ الكويت احكام الاعدام منذ عام 1964 بحق اي شخص يتورط في عملية القتل ، ومنذ ذلك التاريخ تم اعدام 71 شخصاً ما بين رجال ونساء، وكانت أغلب الجرائم التي أُعدم فاعلوها تتعلق بجرائم القتل، أو تهريب المخدرات إلى البلاد.