الارجنتين: الموساد يتحدث عن احباط مخطط لحزب الله

ولم تحدد الشرطة وجهة السفر أو وثائق الهوية، ولم تكشف عما إذا كان الرجلان أضمرا النية لمهاجمة قمة G20.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن "الموساد" الإسرائيلي سلّم أجهزة الأمن الأرجنتينية معلومات أحبطت "مخططا إرهابيا" من تدبير"حزب الله" اللبناني على أراضيها.

وذكرت قناة "Hadashot TV" العبرية أمس أن الشرطة الأرجنتينية اعتقلت في العاصمة بوينس آيرس، على أساس المعلومات المقدمة إليها من المخابرات الإسرائيلية، ثلاثة أشخاص (اثنان منهم شقيقان والثالث قريبهما أيضا)، وصادرت "ترسانة من الأسلحة والمتفجرات".

وذكر التقرير أن المعتقلين شكلوا خلية لـ"حزب الله" كانت تخطط لشن هجمات على أهداف يهودية في البلاد.

وكانت وزارة الأمن الأرجنتينية قد أعلنت الخميس الماضي عن اعتقال مواطنين أرجنتينيين في سن 23 و25 عاما مشتبهين بالتواطؤ مع "حزب الله" اللبناني، وعُثر في منزلهما على بندقية وعدد من المسدسات وغيرها من الأسلحة والذخيرة.

وأشارت الشرطة الأرجنتينية إلى أنها وجدت أدلة تثبت سفر المعتقلين إلى الخارج، فضلا عن بطاقات هوية باللغة العربية وصورة لراية "حزب الله".



وعثرت الشرطة في هذا المسكن على كمية من الأسلحة شملت بندقيتين وعددا من المسدسات وغيرها.

وذكرت الشرطة أيضا أنها وجدت أدلة على سفرهما إلى الخارج "بالإضافة إلى أوراق هوية باللغة العربية وصورة لراية حزب الله".

ولم تحدد الشرطة وجهة السفر أو وثائق الهوية، ولم تكشف عما إذا كان الرجلان أضمرا النية لمهاجمة قمة G20.

وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية، باتريسا بولريتس، إن قوات الأمن متأهبة تحسبا لأي أنشطة مريبة قبل القمة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ادعت في أكتوبر الماضي أن "الموساد" لعب دورا حاسما في إفشال مخطط المخابرات الإيرانية المزعوم لتنفيذ عمليات اغتيال في الدنمارك.