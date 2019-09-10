الاردن: أب يرمي طفلته من الطابق الرابع ثم يلقى نفسه وراءها

قال مصدر امني اردني الثلاثاء، أن رجلا اقدم على رمي طفلته من الطابق الرابع لفندق في مدينة العقبة على ساحل البحر الاحمر جنوبي المملكة، ثم ألقى بنفسه وراءها، ما ادى الى مصرعهما.

واورد موقع "خبرني" عن الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قوله ان "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة اليوم حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من احد الفنادق في مدينة العقبة، حيث جرى اسعافهما وما لبثا ان فارقا الحياة".

واضاف الناطق ان "التحقيقات اشارت الى قيام ذلك الشخص المتوفي بالقاء طفلته ومن ثم القى بنفسه من اعلى اثر خلافات عائلية"، مشير الى ان التحقيق ما زال جاريا في الحادثة.

