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الاردن: أمين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يعترف باختلاق حادثة خطفه وتعذيبه!

الاردن: أمين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يعترف باختلاق حادثة خطفه وتعذيبه!
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