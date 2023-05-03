الاردن.. فريق من 20 شخصا لاخلاء مريضة وزنها نحو نصف طن الى المستشفى

تطلب اخلاء مريضة تزن نحو نصف طن من منزلها الى سيارة اسعاف في الاردن الاربعاء، فريقا مؤلفا من 20 منقذا، وزهاء الساعة ونصف الساعة من العمل المضني.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن العقيد محمد خريسات مدير دفاع مدني محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان قوله انه جرى نقل المريضة التي تزن نحو 400 كيلوغرام، الى المستشفى بعد جهود مضنية شارك فيها فريق متخصص مؤلف من 20 فردا من المديرية.

واضاف خريسات إن الفريق استخدم معدات خاصة لإخراج المريضة من المنزل بعد وضع خطة عمل واجراء مسح شامل واخذ قياسايت لادراج المنزل منذ الثلاثاء، مشيرا الى ان عملية اخلائها الى سيارة الاسعاف استغرقة نحو ساعة ونصف الساعة.

وقال ان المريضة البالغة من العمر (37 عاما) لم تكن قدر غادرت منذ نحو 16 عاما غرفتها الواقعة في الطابق الثاني من منزلهم في منطقة الرصيفة جنوبي المحافظة، وان عملية اخلائها جاءت في اعقاب تلقي مديرية الدفاع المدني اتصالا من والدتها تطلب في المساعدة في نقلها الى المستشفى.

وبين خريسات ان المريضة تقيم واخا لها في العشرين من العمر مع امهما التي اضطرت الى التقاعد من مهنة التعليم من اجل التفرغ لرعايتهما.

ونقلت وسائل اعلام عن المريضة قولها انها لم تكن قد رات الشمس منذ 16 عاماً، وافة غرفتها التي كانت تقيم فيها بانها اشبه بالخندق.