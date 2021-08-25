الاردن: إسناد تهمة "التهديد الواقع على حياة الملك" للنائب المفصول أسامة العجارمة

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الاردن على قرار الظن الصادر عن مدعي عام المحكمة في قضية النائب المفصول المتهم (أسامة الرحيل) العجارمة وعدد من المتهمين في القضية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) الاربعاء.

وقالت الوكالة ان المتهمين في القضية اسندت اليهم تهم، منها اقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، والتهديد الواقع على حياة الملك، وتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.

وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتبليغ المتهمين لائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة".

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، ألقت القبض على النائب المفصول، أسامة العجارمة، في منتصف يونيو الماضي بناء على مذكرة من أمن الدولة، وكانت منطقة أم البساتين في العاصمة الأردنية عمان شهدت أعمال شغب يوم 6 يونيو نفذها مناصرو النائب المفصول، واندلعت أعمال الشغب عقب تصويت مجلس النواب الأردني على فصل العجارمة.