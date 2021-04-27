الاردن: احتجاجات عنيفة امام الديوان الملكي على خلفية مقتل شخصين

أعطى ذوو قتيلين في مشاجرة وقعت مساء أمس الاثنين في منطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، الحكومة، مهلة 72 ساعة للقصاص من قتلة أبنائهم.

وعبر ذوو القتيلين عن غضبهم عبر وقفة احتجاجية، امام القصر الملكي مطالبين بالقصاص من القتلة، وتخلل الوقفة نوعا من العنف والاحتكاك مما دفع رجال الامن الى اطلاق النار لتفريق المحتجين وابعادهم عن بوابات الديوان الملكي

وقعت مشاجرة مساء اليوم في منطقة الجويدة حي الباير بين عدد من الأشخاص نتج عنها وفاتان وتم اخلائهما الى المستشفى وقامت الاجهزة الأمنية بضبط 6 اشخاص من الطرف الاخر وضبط سلاحان ناريان بحوزتهم وتم اصطحابهم الى المركز الامني لاستكمال التحقيق .#الامن_العام #الأردن #قوات_الدرك pic.twitter.com/bSrLR0PWdV — Jordan Darak Forces - قوات الدرك الاردنية (@DarakJo) April 26, 2021



وقتل شخصان مساء أمس الاثنين، إثر عراك استخدمت فيه أسلحة نارية بين عدد من الأشخاص في حي الباير بمنطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت قوات الدرك الأردنية.

وقالت قوات الدرك الأردنية إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 أشخاص من الطرف الآخر وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق.