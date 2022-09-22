الاردن: اسعاف طالبات للمشفى بسبب اكلة مجدرة

اسعفت مجموعة من الطالبات الاردنيات الى المشفى بشكل عاجل بعد تناولهن لطعام "المجدرة" الشعبية التي تشتهر فيها بلاد الشام داخل داخل أحد الصفوف.

وقال موقع عمون الالكتروني نقلا عن مدير تربية قصبة عمان سامي الوحش، أن طالبة واحدة فقط أصيبت داخل مدرسة حكومية في منطقة زهران، إثر تناول "مجدرة" أعدت خلال حصة مهنية، نافيا أن تكون الإصابة بالتسمم. وأشار إلى أنها قد تكون بسبب "البرد وتفاعله مع الزيت"، موضحا أن الطالبة أصيبت بإعياء.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية للكشف على المدرسة، مبينا في ذات الصدد أن شرطة البيئة عملت أيضا على أخذ عينات من "المجدرة" لفحصها.



في الاثناء نقلت وكالة الانباء الاردنية عن مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، اليوم الخميس، إن 12 طالبة مدرسة، راجعن مستشفى الإسعاف والطوارئ بأعراض هضمية، ووضعهن الصحي جيد.

وأوضح العبداللات، أن الطالبات اللواتي راجعن المستشفى من مدرسة واحدة، وتتراوح أعمارهن من 12 إلى 13 عاما، ولديهن أعراض هضمية كالقيء ويتلقين العلاج المناسب لحين معرفة أسباب ذلك. وبين أن الوزارة تتابع لمعرفة أسباب الأعراض المصاحبة التي أدت إلى القيء لدى الطلبات.