الاردن: اطلاق اسم محمد بن زايد على لواء التدخل السريع

واشتمل الحفل على خروج العلم القديم للواء من أمام المنصة

اطلق الاردن اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان على لواء للتدخل السريع وذلك في احتفال حضره ملك الأردن عبدالله الثاني، الى جانب المسؤول الاماراتي

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يأتي إطلاق اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اللواء تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وتقديراً للأشقاء في دولة الإمارات وللشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في دعم القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، خاصةً في مشاريع الإسكان العسكري ومدارس التدريب وغيرها.

وسلم الملك عبدالله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان علم اللواء بالشارة، والاسم الجديدين، لحملة الأعلام من مرتبات اللواء، ضمن مراسم عسكرية بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، والسلام الملكي الأردني.

واشتمل الحفل على خروج العلم القديم للواء من أمام المنصة، تبعه دخول العلم الجديد إلى طابور اصطُفَ أمام المنصة الملكية يضم قوة مدربة تدريباً احترافياً وذات جاهزية عالية قادرة على الانفتاح والانتشار السريع، فيما عزفت الموسيقى مقطوعات وطنية أثناء دخول الأعلام وخروجها.

وأدت مرتبات من اللواء قسم العلم أمام جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمحافظة عليه مرفوعا عاليا، وذلك بعد دخول العلم وسط الطابور.

وحلقت مجموعة من الطائرات العمودية من نوع "بلاك هوك"، أمام موقع تسليم العلم، تقل مجموعة من مرتبات اللواء، فيما عرضت مجموعة من الآليات العسكرية التي يستخدمها اللواء في عمليات التدخل السريع بكامل تجهيزاتها العملياتية.

يشار إلى أن اللواء تأسس في 2014 بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع، وفي 2017 أصبحت لواءً يضم كتيبة التدخل السريع91، وكتيبة التدخل السريع 81، وكتيبة التدخل السريع 61 المغاوير، مثلما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في أداء الواجبات المنوطة به.